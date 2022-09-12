Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay, “Eğitim, bir milletin yarınlara güvenle ilerlemesinin ve tarih sahnesinde güçlü bir şekilde yer almasının temel unsurudur. Medeniyetler; bilim, sanat ve teknoloji gibi alanlarda sahip oldukları birikimle yükselir ve gelişirler. Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrencimizin, bir gün mezun olduklarında Türkiye’nin istikbaline ve kalkınma hedeflerine büyük katkı sunacaklarına, vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olacaklarına yürekten inanıyorum. Büyük Türkiye’nin teminatı olan tüm öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkanı sunarak; yeniliğe açık, kendine güvenen, araştırmacı ruha sahip, milli ve manevi değerlerinin bilincinde olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize destek olmayı, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerinden biri haline getirdik. Beş üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi ve 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle büyük bir gençlik ve öğrenci şehri olan Konya’mızda yaptığımız tüm çalışmalarda çocuklarımızın ve gençlerimizin çok ayrı bir yeri vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin en kaliteli şekilde gerçekleşmesi; çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi yetiştiren, başarılarına en büyük katkıyı sunan ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin, değerli velilerimizin, Konya’mızdaki ve ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin ve tüm eğitim camiasının 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılını tebrik ediyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi.