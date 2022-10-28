Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu belediyelerini ziyaret ederek, ilçelerde devam eden yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu belediyelerini ziyaret ederek, ilçelerde devam eden yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Cihanbeyli Belediyesini ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Mehmet Kale ile bir araya gelerek, ilçeye kazandırılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Ardından Kulu’ya geçen Başkan Altay, Kulu Merkez Camisi’nde cuma namazı sonrası vatandaşların cumalarını tebrik etti. Başkan Altay daha sonra Kulu Belediye Başkanı Mehmet Ünver ile bir araya geldi.

Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün gelişimi noktasında merkezde hayata geçirdikleri hizmetleri ilçelere de kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bugün Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizi ziyaret ederek belediye başkanlarımızla yatırımları değerlendirdik, Cuma Buluşmasında vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediye başkanlarımızla şehrimizde uyum ve ahenk içerisinde hizmet ediyoruz. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Konya’yı hep birlikte daha güçlü yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.