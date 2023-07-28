Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’da susuzluğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkilerden alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavantanın hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması ve ekilmeyen atıl arazilerin üretime kazandırılması maksadıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım şehri Konya’da kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “Desteklemelerimizi planlarken birim alandan yüksek gelir elde edilmesi, bakımının kolay olması, sulanamayan kurak arazilerin kullanılmasındaki başarısı gibi etkenleri göz önüne alıyoruz. Güneysınır ilçemizde de üç yıldır ekimini desteklediğimiz lavantaların bu yılki hasat işlemi gerçekleştirildi. Burada çiftçimiz arazisini sulamadan ciddi bir gelir elde etmiş oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreterek şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçimizin yanında olacağız. Hasadı yapılan lavantalarımızın üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Güneysınır’da bugüne kadar 1,3 milyon metrekare alanda 2 milyon adet lavanta fidesini yüzde 85’e kadar hibe desteğiyle kurak alanlarda alternatif tarım ürünü olarak Konyalı çiftçilere verdiklerini kaydeden Başkan Altay, Güneysınır Belediyesi’yle yürüttükleri projenin başından itibaren üreticiye dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekipler tarafından desteklerinin devam ettiğini söyledi.

“Sürdürülebilir ve verimli tarımsal projeyi daha hayata geçirdik"

Başkan Altay, ilçede 2021’de lavanta damıtma tesisi inşa ettiklerini de hatırlatarak, “Lavanta yağının bu tesiste çıkarılarak, tescilini aldığımız Lavonya markası adı altında; lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta kesesi, lavanta yağı ve lavanta kremi gibi katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca farklı ürünlerde de AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Güneysınır ilçemizde çiftçilerimizin ve tıbbi aromatik bitki üreticilerimizin birlikte hareket etmelerini sağlamak, ürün ya da hizmet arzını düzenledik. Bireylerin ya da küçük işletmelerin pazar gücünü artırmak amacıyla Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurularak çiftçilerimizin örgütlü bir yapıya kavuşmasını sağladık. Lavanta dikim ve hasat makinalarının da desteğini vererek tarımsal mekanizasyonla işçilik giderlerinin düşürülmesini amaçladık. Böylece sürdürülebilir ve verimli bir tarımsal projeyi daha hayata geçirmiş olduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Güneysınır’da oluşturulan lavanta tarlaları, üreticiye sağladığı katkıların yanında görselliğiyle de cazibe merkezi olurken, kırsal turizmin canlandırılmasında önemli rol oynuyor. Lavanta, bölgedeki arıcılar tarafından erken ilkbaharda bol nektar sağlaması ve üretilen lavanta balının yüksek gelir getirmesiyle sebebiyle fazlaca tercih ediliyor.