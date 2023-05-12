Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u Mevlana Meydanı’nda Karataylı gençlerle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan Türkiye’nin milli gururu TOGG’u bu kez Mevlana Meydanı’nda gençlerle buluşturdu. Mevlana Meydanı’nı dolduran gençlerin TOGG coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alana Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın direksiyonuna geçtiği TOGG ile geldi.

“Türkiye Yüzyılı başlıyor"

Gençlerin büyük coşkusuyla karşılanan Başkan Altay, TOGG’u daha önce Meram ve Selçuklu’da vatandaşlarla buluşturduklarını hatırlatarak, bugün de Karataylılarla buluşturduklarını söyledi. Duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirten Başkan Altay, “Gelinen noktada bu sadece bir araba değil, bu Türkiye’nin yüz yıllık bir hayali. Bu hayal, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Allah ondan razı olsun. Onun liderliğinde daha çok yapacak işimiz var. Bu aracın yaktığı ateş önce Türkiyemizi sonra tüm dünyayı aydınlatacak, biz buna inanıyoruz. Bu gençler çok daha iyisini, çok daha güzelini yapacak. Çünkü Türkiye Yüzyılı başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin başlangıcını hep birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemiz tam bağımsız olunca yapamayacağı şey yok"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Bizlere bu gururu yaşattığı için en büyük alkışı, en büyük övgüyü Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Ülkemiz tam bağımsız olunca, ülkemiz IMF’den, terörden, FETÖ’den arınınca yapamayacağı şey yok. İşte bugün TCG Anadolu Gemimiz, İHA’larımız, SİHA’larımız, helikopterimiz, kendi uydumuz, kendi petrolümüz, kendi doğalgazımız ve işte burada kendi yerli ve milli aracımız. Gurur duyuyoruz. TOGG’u sizlerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce Konyalı genç de TOGG’a büyük ilgi gösterirken, Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracını yakında görmenin heyecanını yaşadı.