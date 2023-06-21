Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Bozkır’da hayata geçirdiği cephe sağlıklaştırma çalışmasıyla ilçe merkezi çok daha güzel görünüme kavuşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçelere değer katacak yatırımları hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Konya’nın ilçeleriyle birlikte topyekün kalkınması amacıyla yürüttükleri önemli projelerden birinin de Bozkır İnönü Caddesi cephe sağlıklaştırması olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bozkır Çayı üzerinde iki taş köprü arasındaki binaların cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Cephe kaplama, boyama, çatı onarımı gibi işlemlerle Bozkır ilçe merkezinin mimari yapısı çok güzel bir çehreye büründü. Şehir merkezimizde hayata geçirdiğimiz çalışmaları ilçelerimize de taşımak için gayret ediyoruz. Bozkır Cephe Sağlıklaştırma Projemiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, “Burada yaptığımız cephe iyileştirme çalışmalarının bir benzerini, şehir merkezimizde Alaeddin Tepesi etrafındaki binaların dış cephelerinde yapmıştık. Karapınar’da da böyle bir çalışma yaptık. Ereğli’de ise Tarihi Kent Meydanı Cephe Yenileme çalışmalarını başlattık. Şehrimizi 31 ilçesiyle birlikte alt yapısı ve üst yapısı tamamlanmış şekilde yarınlara miras bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi’nin Bozkır İnönü Caddesi’nde yürüttüğü 13 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmaları 6 milyon 550 bin liraya mal oldu.