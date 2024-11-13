Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dünya liderlerinin katılımıyla Azerbaycan’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katıldı.

11-22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde Türkiye başta olmak üzere yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı COP29’un açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den bakanlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı üst düzey bir heyetle katıldı. Dünya genelinden on binlerce kişinin katıldığı COP29 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Pavilionu’nun açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda davetli katıldı. Pavilionda Türkiye’nin küresel iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları ve tecrübeleri dünyaya anlatılıyor.

Başkan Altay iki günde iki farklı panelde konuştu

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB tarafından Türkiye Pavilionu’nda düzenlenen “Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ikinci gün düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” konulu panellerde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bosna Hersek Brcko Belediye Başkanı Zijad Nisic, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tagiyev, Özbekistan Yükseliş Ulusal Kurumu Başkan Danışmanı Umid Rajabov, Makedonya Kalkandelen Belediyesi Başkan Vekili Muhammet Mustafa’nın katıldığı “COP 29 Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” panelinde Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili örnek çalışmalarını anlattı. Küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunların başında geldiğini, dünyanın giderek ısınması, hava kalitesi ile birlikte hayati döngüyü de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Başkan Altay, “Küresel iklim değişikliği olarak isimlendirilen bu durumu yüzyılımızı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik olgulardan biri olarak görebiliriz. Yapılan tüm gözlemler; küresel ortalama sıcaklıkların hızlı bir şekilde arttığını, hava olaylarının beklenmedik sonuçlara yol açtığını, buzul erimelerinin ciddi seviyelere ulaştığını, ortalama okyanus ve deniz seviyesinin giderek yükseldiğini ortaya koymaktadır. Küresel iklim değişikliği tüm insanlığın ortak sorunudur ve ancak birlikte ele alınıp birlikte çözüm üretildiğinde başarıya ulaşılabilir. Aksi halde yakın gelecekte geri dönüşü mümkün olmayan çok daha büyük sorunların yaşanabileceği muhtemeldir” diye konuştu.

“Adil, yaşanabilir kentler oluşturmaya yönelik sorumluluklarımızın farkındayız”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşması’na taraf olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2053 Net Sıfır Karbon Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi” doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için adil, yaşanabilir kentler oluşturmaya yönelik sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Yerel yönetimler olarak merkezi hükümetimiz ile birlikte Türk dünyasında da gelişimin önünü açmak için çalışmalar yürütmemiz gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde toplanan tüm devlet başkanlarımızın hedefleri ve ulusal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeli, onları yerel yönetimler olarak desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık, Konya Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu ve Azaltım Eylem Planı, Ulaşım Master Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, Sıfır Karbon Binalar Projesi, Hava Kalitesi İzleme Sistemi, Çevresel Gürültü Eylem Planı, şehir merkezindeki dar gelirli ailelerin doğalgaz dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları, atıksu arıtma tesisleri, Beyşehir Gölü, Tuz Gölü ve Meke Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar, bisikletle ilgili çalışmalar, parklar ve ağaçlandırma sahaları, su tasarrufu, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve Yeşil Sukuk ihracı gibi küresel iklim değişikliğiyle ilgili birçok konu başlığında yürüttüğü çalışmaları detaylı şekilde anlattı.

Başkan Altay depreme hazırlık için yapılması gerekenleri anlattı

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı’nın ikinci gününde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Pavilionu’nda düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” paneline katılarak, Konya’da depreme hazırlık için yapılan çalışmaları ve Hatay’da Konya olarak gerçekleştikleri çalışmaları anlattı. Panelde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası, Japonya Çevre Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve UNDP Türkiye’den direktörler yer aldı.

“6 Şubat’ta yaşadıklarımız hepimize ders oldu”

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te yaşadığı deprem felaketinin anlatılamayacak ölçüde büyük olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 40 gün Hatay’da kalan bir belediye başkanı olarak şehirlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, şehirlerimizi depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 6 Şubat’ta yaşadıklarımız hepimize ders oldu. Biz de kendimizi yenilemek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Deprem anında acil müdahale için neler yaptık, eksiklerimiz neler, bunları tamamlamak için neler yapabiliriz konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir taraftan da şehrimizi depreme hazırlamak için bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Katıldıkları her platformda ifade ettikleri hususun iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yerel yönetimlerin mutlaka işin içine dahil edilmesi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yerelden başlamayan bir süreci tamamlama şansımız yok. Ayrıca yerel yönetimlerin finansmana ulaşması konusunda da hükümetlerin yerelle partnerlik yapma konusunda, özellikle uluslararası kuruluşlarımızın bu konuyu mutlaka gündemlerine alması gerekiyor” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından COP29 kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Uzun Dönemli İklim Yol Haritası Toplantısı"na da katıldı.