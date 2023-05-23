Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen programda merkezden ve ilçelerden esnaf odaları başkanları bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir seçim süreci yaşandığına dikkat çekerek, seçim döneminde yaptıkları ziyaretlerde esnafın Türkiye Yüzyılı meselesini ne kadar iyi anladığına sahada şahit olduklarını söyledi. Başkan Altay, “Seçimde tek rakibimiz var, rehavet duygusu. Onun için tüm hemşerilerimizin, tüm esnaf arkadaşlarımızın sandığa giderek oylarını kullanmasını istirham ediyoruz. Sizler bu topluluğun önde gelen insanlarısınız. Sandıktan seçilerek geldiniz. Sandıktan çıkmanın ne kadar zor olduğunu hepiniz iyi biliyorsunuz” diye konuştu.

28 Mayıs’ta yoğun bir katılımla Konya’dan en güçlü desteği alacakları bir seçim olmasını temennisinde bulunan Başkan Altay, “Şimdi bir memleket meselesi var. Önce onu bir halledelim, bir düzlüğe çıkalım ondan sonra geriye kalan işleri zaten diyalog halindeyiz, hallederiz. İddiamız her şeyi halletmek değil ama her şeyi konuşuyoruz, ellerimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. İstişarelerimize de yine kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Özellikle ilçelerden gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Böyle güçlü bir katılım bizi ziyadesiyle memnun etti. Bugüne kadar gösterdiğiniz destek, iyi niyet, güler yüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını; birlikte Konya’mıza daha güzel işler yapmayı temenni ediyorum” dedi.

“Birlik ve beraberliğimizin tesisini göstermek açısından bu toplantı önemli”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Bizim için fiziki ortamların dönüşümlerini sağlamak en önemli adımlardan biriydi. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümü, Büyük Larende dönüşümü, Yeni Motorlu Sanayi Sitesi dönüşümü, ilçelerimizde çarşı dönüşümleri ve benzeri projelerle, il ve ilçelerimizde yakın zamanda kamyon garajlarımızla ve en önemli projelerden biri olan Mesleki Eğitim Merkezimizin yapım süreci, şehrimize değer katıp, mesleğe başlayacak çocuklarımıza ve ebeveynlerine güven tesis edecek. İstişare mutabakat ve kararlılıkla mücadele, Konya birlikteliğimizin formülü diye düşünüyoruz. Yaşadığımız deprem Konya birlikteliğini bir kez daha tescil etmiştir. Deprem sonrası Hatay’da tarih yazan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm odalarımıza, başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Konya esnaf ve sanatkarının temel taşlarının ne olduğunu, nasıl bir arada olduğunu, birlik ve beraberliğimizin tesisini göstermek açısından bu toplantı bizim için önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yarınlara umutla yürüyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Selçuklu’dan bugüne devletini güçlü kılmak, milletini geleceğe taşımak adına elinden gelen gayreti ortaya koyan, o geleneğin bugünkü temsilcisi olan siz kıymetli oda başkanlarımız ve yöneticileri, önümüzdeki kritik seçimin farkındayız. Türkiye, 21 yılda büyük mesafe kat etti. Bunu da esnafıyla birlikte yaptı, iş adamlarıyla birlikte yaptı, ilim adamlarıyla birlikte yaptı. Türkiye yarınlara umutla yürüyor. ‘Türkiye Yüzyılı’ sadece bir slogan değil. Gerçekten Cumhuriyetimizin yüz yılındaki hedeflerimizin ikinci yüzyıla çok daha güçlü bir şekilde taşınması için artık insanımız her alanda biz bu işi yapabiliriz, bu ülkenin değerleriyiz, dünyada geri kalacağımız bir husus yok diye her türlü projede en önde yürüyor” açıklamasında bulundu.

“Esnaf başımızın tacıdır”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Türkiye’nin kurgusunda asıl kurucu unsuru olarak sizlerle hep beraber yol yürüdük, yürümeye devam edeceğiz. Bir gün olmasın ki esnafla el ele, göz göze gelmeyelim. Bu kadar hayatın içinde olan esnaf başımızın tacıdır. Biz sizlerden razıyız. Biz sizleri seviyoruz. Ülke olarak yolumuzda, yürüyüşümüzde esnaf her zaman yanı başımızda ve her zaman yol arkadaşımız olarak bizimle devam edecek. Biz, sizsiz bir gelecek öngörüsü asla düşünmüyoruz. 28 Mayıs’ı demokrasinin şöleni, 27 Mayıs’a bir cevap ve 29 Mayıs’ı da bir kutlama fişeği olarak hep birlikte kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya çadırının orta direği elbette Konya esnafımız”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Konya’yı tarif ederken çoğunlukla Türkiye çadırının orta direği diye, Selçuklu bölgesi olarak tarif ediyoruz. Ama bu Konya çadırının orta direği elbette Konya esnafımız. Türkiye’yi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemek isteyenler, şu ana kadar başarıya ulaşamadılar. 14 Mayıs seçimlerinde halkımız Cumhur İttifakına meclis çoğunluğunu vererek Türkiye’yi büyük bir tehlikeden uzak tutmuş oldu. Dünyanın dört bir tarafından adeta Türkiye’ye bir saldırı yöneltilmiş durumda. Büyük güçlerin devlet başkanlarından, entelijansiyasına, basınına, terör örgütü liderlerine, Türkiye’nin de Suriye gibi, Irak, Libya gibi bir hale gelmesini arzu edenleri takip ettik. Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle bu süreçten artık kurtuluyoruz. 28 Mayıs son adımı atma tarihimiz” dedi.

Toplantıya; Konya’nın merkez Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile merkezden ve ilçelerden esnaf odalarının başkanları ve temsilcileri katıldı.