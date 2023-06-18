Konya Büyükşehir Belediyesi, şehre değer katacak Akyokuş Palye düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş mevkisinde şehre kazandırılacak Akyokuş Kasrı ile birlikte palye düzenlenme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Konya’nın panoramik olarak en güzel seyredildiği mekanlardan birinde yürüttükleri projelerin Konya’nın marka değerine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Palye düzenlemesiyle insanların eğlenip, dinlenebilecekleri önemli bir alan oluşturduklarını ifade eden Başkan Altay, “Konyalı vatandaşlarımız ile şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize keyifli vakit geçirebilecekleri nitelikli bir mekan inşa ediyoruz. Akyokuş Palyesi; 25 metre yüksekliğinde şelaleler, 21 bin metrekare yürüme platformu, kapalı ve açık alanlardan oluşan bin metrekarelik şelale kafesi ve seyir terasıyla ziyaretçilerin Konya’yı en güzel şekilde seyredeceği yerlerden biri olacak. Gecesiyle ayrı gündüzüyle ayrı güzel bir görünüme sahip olacak Akyokuş Palyesi ve artık tamamlanma aşamasına gelen Akyokuş Kasrı şehrimize çok yakışacak. Her iki yatırımı da kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.