Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı” Konya’da başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı” Konya’da başladı. Çalıştayın açılışında konuşan TÜBA Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yöneticisi ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nda öngörüldüğü gibi 1 buçuk santigrat dereceyle sınırlı tutabilmek için emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması ve 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Yarınlarımız için üzerimize düşeni yapmak zorundayız”

TÜBA Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “G-7, G-8, G-20 ülkeleri kendi sanayi çarklarını kurarken, kendi milli gelirlerini yükseltirken yaptıkları tüm acımasızca uygulamaların maliyetini dünyanın diğer insanlarına fatura ederek bugünlere kadar geldiler. Dünyanın tıkandığını, artık herkes için tehlike çanlarının çaldığını görüyoruz, biliyoruz ve tedbir almak için mecbur olduğumuzun altını sadece biz değil, tüm dünyadaki bilim insanları çiziyor. Hepimizin sorumluluğu var ama zenginlerin sorumluluğu daha yüksek. Onlar da fatura ödemekten kaçınıyorlar. Afrika’daki, Asya’dakiler ödesin diyorlar. Kendilerini fatura ödemekten imtina ettikleri süreçte bizler de onların keyfi için değil ama gelecek nesillerin keyfi için, insana saygımız için, kendimize saygımız için, yaşayan tüm canlara saygımız için, Yaradan’a saygımızdan dolayı üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu vesileyle böyle bir toplantıya destek vererek, ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunun bir kez daha farkına vardık”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketlerinin aslında konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha çok acı bir şekilde hatırlattığını belirterek konuşmasına başladı. Depremlerle birlikte çok büyük bir felaket yaşandığını, Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Hatay’da çok uzun süren görevden sonra şehre döndüklerini hatırlatan Başkan Altay, oraları gördükten sonra bir şehir yöneticisi olarak sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunun bir kez daha farkına vardıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Bu dönemde konuşulan en önemli konu, dirençli şehirler. Dirençli şehirlerden kastımız, tüm afetlere karşı şehirlerimizin direncini artırabilecek yol haritaları oluşturabilmek. Bunda özellikle Türkiye’de en önemli konulardan birisi deprem. Konya belki bu konuda biraz şanslı gözükse de yine Akşehir, Ilgın, Doğanhisar hatta Altınekin birinci dereceden deprem bölgesi ve şehrimize çok yakın mesafelerdeler. Yapı stokumuzun büyük bir kısmı tüm Türkiye’de olduğu gibi 2000 yılından önce yapılmış binalar. Ve bunların bir periyotta değiştirilmesi gerekiyor. Tabii burada sorumluluğu sadece kamunun üstlenmesi mümkün değil. Onun için mülk sahiplerinin bu konuda mutlaka paydaş olarak yardımcı olması gerekiyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yürütmeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Kuraklık Konya için büyük bir risk”

Konya için önemli risklerden birisinin de iklim değişikliğine bağlı kuraklık olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi Konya sadece kendisi için üreten bir şehir değil. Konya’nın üretim kapasitesi, Konya’nın üretim çeşitliliği aslında tüm Türkiye’nin gıda güvenliği için önemli. Şehrimizi iklim değişikliğine ve kuraklığa entegre etmek için çalışırken yoğun yağışların etkisiyle sel felaketlerinin olduğu bir konu da var. Yani bütüncül olarak baktığımızda iklim değişikliğine uygun çalışmalar yürütürken bir taraftan da şehrimizin dirençleriyle ilgili noktalarda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Onun için bu çalıştayı bu manada çok önemli buluyorum. Türkiye Bilimler Akademisi gibi ülkemizin gururu bir kuruluşla böyle bir paydaşlık yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki bu çalıştaydan çıkan sonuçlar bize de rehberlik edecektir” diye konuştu

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“İklim şurası önümüzde bir yol haritası oluşturdu”

Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nı Konya’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Aslında bu tarihe düşülmüş bir not olarak önümüzde bir yol haritası oluşturdu. Umuyorum ki en kısa sürede bir iklim kanunun çıkmasına vesile olacak bir programı yapmış olduk. Yine TÜBİTAK’la birlikte temiz enerji ve iklim değişikliği ve Sürdürülebilir Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortak bir protokol imzalandı. ASELSAN Konya’nın yanında bulunan Teknoloji Enstitüsü bölgesinde bir alan ayrıldı. Şu an için proje çalışmalarını yürütüyoruz. Bu enstitü de ülkemiz için bir ilk olacak ve bunun Konya merkezde olması, Konya’da bu tür konuların konuşulmasında önemli bir başlangıç olacağını ümit ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen “Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Çalıştayı” 18 Mart akşamına kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.