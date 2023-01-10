Konya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı ilk meclis toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında yapılan hizmetleri değerlendiren Başkan Altay, yapılan yatırımlarla hizmetle dolu bir yıl geçirdiklerini belirterek, Meclis üyelerine ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı ilk meclis toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında yapılan hizmetleri değerlendiren Başkan Altay, yapılan yatırımlarla hizmetle dolu bir yıl geçirdiklerini belirterek, Meclis üyelerine ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılının ilk meclis toplantısında geride bıraktığımız son bir yılı değerlendirmesini yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında hayata geçirilen hizmetleri anlatarak, altyapıdan yol çalışmalarına, tarımdan ulaşıma, eğitimden kültüre ve sosyal hayata dönük birçok alanda yapılan yatırımlarla hizmetle dolu bir yıl geçirdiklerini belirtti. Başkan Altay, “Bu işleri hep birlikte yapıyoruz. Hem meclis üyelerimiz, hem çalışanlarımız Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ’de hizmet üretiyor. Şu anda belki yüzlerce farklı noktada arkadaşlarımız havanın bu soğuk olduğu zamanda bile çalışıyor. Ben de tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’ya verdiği destekler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Başkan Altay, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sadece Konya’mızda yapılan işlerde değil; Türkiye’de de göğsümüzü kabartıyor. Özellikle de hafta sonu Manavgat’ta yapılan konutlarla ilgili vatandaşlarımızın söylediklerini duyunca insanın duygulanması mümkün değil. Hem kendilerine, hem Sağlık Bakanımıza, hem de bizi temsil eden tüm Konyalılara da ben tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Meclisimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.