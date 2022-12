Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla 31 ilçede önemli yatırımlar yaptıklarını, 2023’te de Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlayacaklarını söyledi. Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 şehrimiz için, ülkemiz için şahlanışın yılı olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılının sona ermesi, 2023 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay, Konya olarak son derece başarılı ve yoğun bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, şehri her alanda kalkındırmak ve çok daha güçlü yarınlara taşımak adına yılın her gününü dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Pandemide başarılı bir süreci hep birlikte yönettikten sonra hızla normalleşmeye başladığımız bu dönemde yatırım ve projelerimize hız verdik. Konya’mızın çehresini tarihimize ve kültürümüze uygun olarak yenilemek amacıyla, Alaaddin Caddesi çevresindeki binaların dış cephelerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız 18 milyar 466 milyon liralık yatırımlar arasında bulunan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile Konya Millet Bahçemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte hayata geçirdiğimiz, şehrimize değer katan önemli yatırımlar oldu. Bunlara ek olarak yol medeniyettir anlayışıyla 31 ilçemizde bir yılda 1 milyar 325 milyon lira maliyetle yol yapım çalışmalarını hayata geçirdik. Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Dârü’l Mülk projesini başlattık. Tarihi şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmasından oluşan proje ile Konya’mızın ‘Dârü’l Mülk’ unvanını güçlendirirken; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kadim izlerini yeniden yaşatacağız. Arsa tahsisi yaptığımız; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi ile birlikte; Akyokuş Kasrı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Yeni Cephanelik Projesi; tamamlanmak üzere olan Abdülhamid Han Caddesi, devam eden Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Karabağ ve Kazakistan caddelerimiz ile şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız kültürel çalışmalara ilave olarak; gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik çok sayıda projeyi başarıyla hayata geçirdik. Yine, 2022 yılında İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’na Konya olarak ev sahipliği yaptık. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ile on binlerce misafiri başarılı bir organizasyonla ağırladık. Oyunlar öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan Türkiye’nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti spor alt yapımızın güçlenmesine katkı sağladı. Ayrıca, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği’ne 2023 yılı için başkan seçilerek Cumhuriyetimizin 100. yılına Konya olarak bir armağan vermiş olduk. İnşallah 2023 yılında da Konya’mızı ihya etmeye, her bir hemşehrimizin huzur ve mutluluğuna katkı sunmaya devam edeceğiz. Dünya sahnesinde ülkemizin yükselişinin adı olacak Türkiye Yüzyılı’na Konya olarak hep birlikte en büyük katkıyı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 şehrimiz için, ülkemiz için şahlanışın yılı olacak. 2023 yılının hayra, berekete ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.