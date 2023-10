Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından düzenlenen 4. Dünya Spor Kongresi “2023 Dünya Spor Başkenti” Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Herkes İçin Spor” temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta gerçekleştirilen 4. Dünya Spor Kongresi’ne Türkiye başta olmak üzere; Amerika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, İzlanda, Meksika, Panama, Yeni Zelanda, Kolombiya gibi ülkelerden spor yöneticileri ile UNESCO temsilcisi katıldı. İki gün süren kongrede sporla ilgili konu başlıklarında oturumlar, sunumlar ve konuşmalar yapılırken sporun daha geniş kitlelere ulaşması noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kapanış oturumuna katılarak farklı ülkelerden gelen spor yöneticilerine hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kongreye 2023 Dünya Spor Başkenti Konya’da ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Spor konusunda yaptığımız çalışmalar herkes tarafından takdir topladı"

Kongrenin sporu yaşatma ve herkese yayma yolunda en güzel sonuçları beraberinde getireceğine inandığını kaydeden Başkan Altay, “Konya her anlamda kendini ispat eden, gelişimini sürdüren, yenilikleri yakalayan ve geçmişle gelecek arasında bütünlük kuran bir şehir. Özellikle spor konusunda yaptığımız çalışmalar herkes tarafından takdir toplamıştır. Konya ve spor kelimeleri hangi cümlede yan yana kullanılırsa kullanılsın birbirine çok yakışıyor. Sporun içindeki dayanışma ruhu, barış ve kardeşlik anlayışı her daim şehrimizin kültüründe yer almıştır. Bu nedenle şehrimiz ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ unvanını en iyi şekilde taşımaya devam ediyor” diye konuştu.

“Konya’nın Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Spor Başkenti seçilmesi çok anlamlı oldu"

Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023’ün her Türk vatandaşı için çok özel ve değerli bir yıl olduğuna değinen Başkan Altay, “Bu sebeple Konya’nın bu yıl için ‘Dünya Spor Başkenti’ seçilmesi, hepimiz için oldukça anlamlı oldu. Bütün bu gelişmelerin öncesinde, Konya’yı bir spor şehri haline getirmek için büyük çaba harcadık. Şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizle birlikte adeta bir spor seferberliği başlattık. Kısa bir sürede şehrimizi en modern spor tesisleriyle donattık. Sporu herkes için erişilebilir kılmak ve teşvik etmek amacıyla onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Yeni sporcuların yetişmesi, her yaştan insanımızın sporla tanışması ve sporun evrensel değerlerinin yaşatılması için var gücümüzle gayret ettik” şeklinde konuştu.

“Konya güçlü spor altyapısını bütün dünyaya ispat etti"

Tüm bu çalışmaların sonunda Konya’nın “Dünya Spor Başkenti” unvanı kazanmasıyla güçlü spor altyapısını bütün dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Konya 600 kilometreyi aşkın bisiklet yollarıyla, uluslararası standartlardaki atletizm pistiyle, olimpik veledromuyla, olimpik yüzme havuzlarıyla, 42 bin kişilik stadyumuyla ve en yüksek donanımlara sahip spor tesisleriyle bir spor şehri olmayı başardı. Özellikle uluslararası spor müsabakalarının şehrimizde yapılması için gerekli her türlü imkâna ve kabiliyete sahibiz. 2022 yılının Ağustos ayında, dünyanın en detaylı spor organizasyonlarından biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na Konya’mızda ev sahipliği yaptık. Oyunlar sebebiyle 54 ülkeden şehrimize gelen 4 bin 200 sporcuyu ve on binlerce seyirciyi, en güzel şekilde misafir ettik. 5. İslami Dayanışma Oyunları bizlere gösterdi ki; Konya’da her türlü olimpiyatı ve spor müsabakasını, kusursuz bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda ülkemizin en büyük maratonlardan biri olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nu, önümüzdeki günlerde yeniden düzenleyeceğiz. Maratona bu yıl Türkiye’den ve dünyadan toplamda 15 bin kişinin katılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle 15 Ekim’deki Konya Yarı Maratonu’na sizleri de davet ederek, bu büyük spor şölenine şahit olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“UCLG olarak sporun her kesime yayılması konusunda tüm dünyada çalışmalar yapacağız"

“Herkes için Spor” teması ile gerçekleştirilen 4. Dünya Spor Kongresi’nin sporu herkese yayma misyonuna önemli bir katkı sağladığının altını çizen Başkan Altay, “Bu organizasyonları yaparken bizim en büyük kazancımız aslında başta Gian Francesco Lupattelli olmak üzere bu heyeti tanımak oldu. Umuyorum ki mevcut görevlerimiz ve bundan sonra alacağımız görevlerimizle birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bunun ‘Dünya Spor Başkenti Konya’ ve ACES arasında bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapacağız. UCLG Başkanı olarak da sporun her kesime yayılması konusunda tüm dünyada çalışmalar yapacağız” dedi.

“Konya olarak Euro 2032’de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz"

Türkiye ve İtalya’nın EURO 2032’yi birlikte düzenlemesiyle ilgili kararın onaylanmasını da değerlendiren Başkan Altay, “Konya olarak stadyumumuzla ‘Dünya Spor Başkenti’ bir şehir olarak 20232’de de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Sporun en önemli yanı beraberlik ve kardeşlik duygusudur. Onun için biz bu unvanı taşırken biraz önce ifade ettiğim gibi çok değerli spor insanlarıyla tanışma imkanına kavuştuk. Umuyorum ki bu, Konya için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Spor Başkenti unvanımızı her zaman gururla taşımaya devam edeceğiz” dedi.

“Konya, diğer spor başkentlerine örnek olan bir şehir"

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli de Başkan Altay’a ve Konya’daki tüm spor yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Konya’nın spor bakımından önde gelen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Lupattelli, “Konya, diğer Spor Başkentlerine örnek olan bir şehir. Aramızda başarılı bir tekvando şampiyonu Nur Tatar da bulunuyor. Bu da ‘Herkes için Spor’ başlığına iyi bir örnektir. EURO 2032 için de Türkiye ve İtalya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu da çok güzel bir haber. Biliyorsunuz ben de İtalyanım. Önümüzdeki ay Konya, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olacak. Sizin Başkanlığınız döneminde dünyanın önde gelen bu teşkilatıyla çalışmayı umuyoruz” açıklamalarını yaptı.

9, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Spor Kongresi sonrası yabancı ülkelerin spor heyetleri, Konya’nın spor tesisleri ve kültürel alanlarında incelemelerde bulundu.