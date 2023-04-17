Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin ortak yürüttüğü proje çerçevesinde Saraçoğlu Mahallesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tahsis ettiği 14 milyon metrekarelik arazide tarımsal üterim yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projede Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 14 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen tarımsal üretim alanında incelemelerde bulunarak, 1.4 milyon metrekarelik alanda nohut ekimi sonrası mibzer ile ilaçlama işlemi yaptı.

"Tarıma destek vermek için sahadayız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte tarıma destek vermek için sahadayız. 14 milyon metrekarelik bir alanda tarımsal üretim yapılıyor şu anda. Burayı bize tahsis eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Burada tahıl ürünleri buğday, arpa ve nohut üretiyoruz şimdilik ama ileriki aşamalarda hem seracılık hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar Konya’nın tarımına katma değer üretecek” diye konuştu.

"Konya’nın tarımına önemli katkı sağlayacak"

İlaçlama esnasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, “Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için tarım ve kendi kendine yetebilmek en az sınırları korumak kadar önemli. Onun için tarımsal üretimin artırılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizle birlikte yapmış olduğumuz Türkiye’nin en büyük tarım alanındayız. 14 milyon metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyelerimize tahsis edildi. Bakanımız Murat Kurum’a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada özellikle kuraklığa dayanıklı buğday, arpa ve nohut üretimi gerçekleştiriyoruz. İleri aşamada seracılık ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili de çalışma yapacağız. Aslında böyle büyük bir işi bir lansmanla kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyorduk ama maalesef Hatay’daki deprem faaliyetlerinde bulunmamız sonrasında seçim sürecindeki işlerden dolayı fırsat olmadı” dedi.

Arazide çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, amaçlarının Konya’da tarımla ilgili faaliyetleri desteklemek ve elde edilecek kazançla Konya’nın tarımına ciddi bir destekte bulunmak olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Ayrıca, Konya’da küçükbaş hayvan varlığının artırılmasıyla ilgili çabaların da bir başlangıcını yapmayı düşünüyoruz. Burada damızlık üretimi ve bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği büyük bir kompleks inşa ediyoruz. Karatay Belediyemizle birlikte tarıma ve hayvancılığa çok önemli bir destek verecek projenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

350 bin kilo nohut hasadı bekleniyor

14 milyon metrekarelik arazinin 1.4 milyon metrekarelik kısmına ürün çeşitliliği açısından, toprak verimliliğinin artırılması adına ve kuru tarıma uygunluğu sebebiyle sertifikalı yerli nohut tohumu ekimi yapılacak. Ekimi yapılan nohuttan iklim şartlarının uygun olması halinde 350 bin kilo ürün hasat edilmesi bekleniyor. Bu sayede Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan, insan beslenmesinde önemli bir yer tutan baklagillerin üretiminin arttırılması amacıyla üretilecek ürünler sosyal destek projeleri çerçevesinde kullanılacak.

Üretim kampüsüne buğday ve patates de ekildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi, 14 milyon metrekare tarımsal alan üzerinde kış öncesi 3 milyon metrekare kuraklığa dayanıklı, sertifikalı, yerli ekmeklik buğday ekimi yaptı. İklim şartlarının uygun olması halinde alandan 1.200 ton buğday hasat edilmesi bekleniyor. Yine ortak proje ile Türkiye’nin yerli ve milli patates tohumluğu ihtiyacını karşılamak için Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçoğlu Mahallesi’ndeki kampüsünde yer alan bitkisel üretim alanı içerisinde 2.5 milyon metrekare alanda 8 milyon kilogram yerli ve milli patates tohumluğu üretimi yapılacak. Ayrıca küçükbaş hayvancılık projesi ile birlikte arazinin yanında bulunan 24 milyon metrekare mera alanında örnek ıslah çalışması başlatılacak.