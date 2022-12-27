Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ stadının açılını gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ stadının açılını gerçekleştirip, vatandaşlarla sohbet etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Kapalı Pazar Meydanı’nda ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ standının açılışını gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Ak Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden, Başkan Alp ile birlikte açılışını gerçekleştirdikten sonra, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşın taleplerini dinleyen Alp, açılış hakkında şöyle konuştu;

“Beylikova Kapalı Pazar Meydanı’nda, ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ standı açtık. Ak Parti Beylikova İlçe Başkanı Sayın Serhat Erden ile birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Türkiye Yüzyılı yolunda aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bizlere olan inancı, umudu ve sevgisi gelecek için en büyük motivasyonumuz. 2023’te kazanacağız, hep beraber kazanacağız. Teveccühlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum.”