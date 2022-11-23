AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Eğitimin, toplumların kalkınmasında en önemli faktör olduğunu dile getirerek Öğretmenler Gününü kutlayan Başkan Mustafa Alkayış, “Eğitim bakımından yeterli ve güçlü olan toplumlar, kalkınma ve refah sağlamada önemli avantajlara sahiptirler. Öğrenme sürecinde de insanın en büyük yardımcısı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik, toplumumuzdaki en saygın, en kutsal görevlerden biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlara hazırlanması gibi güç ama o ölçüde anlamlı bir görevi üstlenen öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğinin kurulmasında oynadıkları belirleyici rol çok önemlidir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi içinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli kültür ve tarihimize bağlı olarak yetişmelerini sağlayan, ülkemizin her yerinde ve her şartta fedakarca görev yapan öğretmenlerimize minnettarlığımız çok büyüktür. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerimizdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öncelikle terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.