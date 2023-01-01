AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Partiye üye olarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etiğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Partiye üye olarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etiğini açıkladı.

Başkan Mustafa Alkayış üye kampanyalarını değerlendirerek, kampanyaya yoğun ilgi olduğunu vurguladı.

Üye kayıtlarının devam edeceğini belirten Başkan Alkayış, “19 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında üyelik kampanyası düzenledik. Merkez ilçe yönetimimiz, il yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimiz ile mahalle başkanlarımızın bu çalışmalarda görev aldılar. Ev ve esnaf ziyaretleri ile üyelik faaliyetinde bulunduk. Ayrıca açtığımız üyelik stantlarımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Bazen teveccühe cevap vermekte zorlandık. Ama vatandaşlarımızın yoğun ilgisi teşkilat olarak bizleri de daha fazla heyecanlandırdı. Bu ilgiye biz de cevap vermeye çalıştık. Üye kampanyamız, halkımızın cumhurbaşkanımıza, partimize olan desteğinin artarak devam ettiğini göstermektedir. Bu teveccühe biz de layık olmaya çalışıyoruz. Halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Üye kampanyamız süresince her gün il yönetimimizden, merkez ilçe yönetimimizden, gençlik ve kadın kollarımızdan arkadaşlar dönüşümlü olarak sahada görev yaptı. Kış sezonunda, yağmurda, ayazda hiç durmadan görev yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. AK Partimizi diğer partilerden ayıran temel özellik, milletimiz ile kurduğu bu gönül bağıdır. AK Partimiz halkımız ile birlikte yol almaktadır. Bu süreç Partimize olan desteğin sürdüğünü göstermektedir. Yapacağımız çalışma ile 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimlerinde en büyük başarıyı AK Parti gösterecektir. Milletimizin kararı bu şekildedir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.