Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursaspor’u kimse merak etmesin. Allah’ın izniyle gelecek günler çok daha güzel olacak. Menemen FK galibiyeti bunun başlangıcı adına meşale yaktı. Bursaspor’a yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursaspor’u kimse merak etmesin. Allah’ın izniyle gelecek günler çok daha güzel olacak. Menemen FK galibiyeti bunun başlangıcı adına meşale yaktı. Bursaspor’a yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Acemler Bölgesi toplu açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursaspor bu kentin değeri ve sembolüdür. Bu kervandan çok abilerimiz, büyüklerimiz, sporcular, teknik direktörler geçti. Ben ölenleri rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara, sağlık ve sıhhat diliyorum. Hepsinin bir katkısı ve desteği oldu. Ancak Sedat Özden (Sedat 3), milli takım kaptanlığı hem de hiçbir takıma transfer olmadan sürecini burada tamamlayarak kazandığı önemli başarılarla Bursaspor’a gönül verenlere örnek olmuştur. Yiğit namı ile anılır diyerek, açtığımız köprülerden birine Sedat 3 ismini verdik. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bursaspor ile alakalı da kimse merak etmesin, Allah’ın izniyle gelecek günler çok daha güzel olacak. Dünkü galibiyette bunun başlangıcı adına meşale yaktı. Bursaspor’a yürekten başarılar diliyorum. Her ne kadar birileri hala benim Bursaspor taraftarlığımı sorgulasalar da, vallahi Bursasporluyum. Bursaspor’un başarısı için maddi ve manevi yapılacak ne varsa, elimizden geleni yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Eski Bursasporlu ve milli futbolcu Sedat Özden’e forma hediye eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yeşil Beyaz olsun bizim mezar taşımız. Bursaspor gerçekten bir sevgi, bir aşk, bir sevdadır. Bursaspor’da futbolculuk ve teknik direktörlük yapmış Nejat Biyediç’i rahmetle anıyoruz. Kendisinin Bursaspor’a büyük emekleri vardır. O kadar takımda oynamasına rağmen, Bursaspor’a koşarak gelmiştir. Allah Sedat 3’lerin sayısını arttırsın” diye konuştu.

Duygulanan Sedat Özden ise, “Böyle bir güzelliğe layık görüldüğüm için çok mutluyum. Bursa şehrinde doğdum, doydum ve burada rahmetli olacağım. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Beni çok onurlandırdılar” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursaspor’u yaşatmaya devam ettiklerini belirten Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz da, “Bu süre zarfında bizlerin en büyük destekçisi olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteklerini arttırarak devam ettirmesini tüm Bursa adına rica ediyorum. Bugüne kadar olan destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki galibiyet bir vesile olacaktır. Bundan sonra iyi bir dönüşüm ve gelişimi hep birlikte tüm Bursa’nın desteği ile gerçekleştireceğimizi umut ediyorum” şeklinde konuştu.