Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Belediye Başkan Alim Işık, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Belediye Başkan Alim Işık, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memurları ve personel ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, zabıta memurlarını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Işık, yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 2 asırlık teşkilatın memurları olarak 196. yılınızda sizlerin Zabıta Haftasını şahsım, başkan yardımcılarımız ve zabıta müdürümüz adına kutluyorum. Rabbim, sağlık ve sıhhatle bu aziz millete, bu ülkenin ay yıldızlı bayrağının altında, kimseye köle olmadan nice yıllar hizmet vermeyi nasip eylesin. Geçen hafta Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü nedeniyle birçok faaliyeti şehrimizde gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerin hepsinde, hepiniz canla başla çalıştınız, görev aldınız. O yoğunluk bitti, normal işimize döndük. Özellikle zabıta memurlarımızı çok önemsiyoruz. Sebebi şu. Belediyemizin direk vatandaşla temas eden dışa açık yüzü sizlersiniz. Onun için göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hepinizin gayretleriyle vatandaşımızın memnuniyetinin giderek arttığı bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı şekilde vatandaşımızı memnun edecek, yanlışa yanlış ’dur kardeşim, doğru olanı da böyle yap’ diyeceğimiz bir çalışma anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür diyorum. Haftanız kutlu olsun. Zabıta Müdürümüze de böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar ve zabıta memurları katıldı.