Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, sanayi esnafıyla iftar sofrasında buluştu. İftar sonrası esnaflarımıza hitap eden Başkanımız Işık, “En yakın zamanda Türkiye’nin en gözde, en modern sanayi sitesine kavuşmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Düzenlenen iftar programında esnaflarımıza hitap eden Başkan Işık, “Kütahya’mızın can damarı, ekonomimizin temel taşı olan sanayimizin çok kıymetli esnafları, değerli hemşehrilerim, öncelikle belediyemizin düzenlemiş olduğu iftarımıza katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı bizim geleneğimizde, kültürümüzde 11 ayın sultanı, birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın bol olduğu bir hayır ayıdır. Katılımınızdan dolayı, bu mübarek ayda böyle bir buluşmaya vesile olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu Ramazan’ı biraz buruk geçiriyoruz. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız o bölgede veya oradan gelip bizlerde misafir olan, diğer illerde olan vatandaşlarımız mağduriyetler yaşadı. Rabbim inşallah bir an önce onların bu acılarını dindirir. Milletimizin feraseti, devletimizin gücüyle inşallah o bölgedeki yaraların en kısa zamanda sarılacağına inanıyoruz. Milletimizle devletimizle o bölgedeki mağduriyeti gidermek için herkes elinden geleni yapıyor, yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"İkinci ve üçüncü etabın talep toplama sürecini de başlatacağız"

Yapımına başlanan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Birçok ailemizin sofrasına ekmek götürülmesine vesile olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir ilin lokomotifi sanayisidir. Göreve geldiğimizden bu yana da sanayi esnafımızın rahat etmesi, onların işyerlerinde rahat çalışabilmesi için elimizden gelen desteği ve çalışmayı yaptığımızı umarım takdir edersiniz. En azından son birkaç yıldır sanayideki dükkanlarımızı artık yağmur suyu basmıyor, çukurlarda arabalarımızın tekerinin lastiği patlamıyor. İnşallah en yakın zamanda da Türkiye’nin en gözde, en modern sanayi sitesine kavuşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hepinizin yakından takip ettiği gibi İnköy Mahallemizdeki yeni sanayi sitemizde ilk etap işyerlerinin imalatına başlandı. Bu yıl sonu itibariyle de nasip olursa imalatları tamamlanıp hak sahiplerine teslimleri yapılacak. Bu yıl içerisinde ikinci ve üçüncü etabın talep toplama sürecini de başlatacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2033 yılına kadar bu sanayinin ve sanayiyle beraber diğer 11 mahallenin kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilenmesi gerekiyor. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla toplam 12 mahallemiz riskli alan ilan edildi. Bu 12 mahalleden 4’ü olan Vefa, Küçük Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizde ilk etap kentsel dönüşüm çalışmaları başladı, 2 mahallemizde 500’er konutluk imalatlar başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda Sultanbağı Mahallemizde de bu başlayacak ama asıl etap olan sanayimizin dönüşümü de başlamış oldu bu sayede. 2033 yılına kadar bu riskli alanların yenilenmesi konusu yerel yönetimlere bırakıldı kanunen. Biz de öncülük yapıyoruz. Yer tespitinden uygun zemini olan alanların bulunmasına kadar bu işleri belediyemizce yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sanayimizi de ikinci ve üçüncü etap taleplerle bu önümüzde kalan 10 yıl içerisinde yenilemiş olacağız. Şimdiki işyerlerinin bulunduğu alanı da yeni bir dönüşümle, yeni bir projeyle şehrimize kazandıracağız. Ben bir kez daha katılımınız için teşekkür ediyorum. Rabbim, ibadetlerinizi, yaptığınız hayırlarınızı, dualarınızı kabul eylesin” dilerek sözlerini noktaladı.