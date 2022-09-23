Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Okmeydanı Mahallesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Okmeydanı Mahallesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya’da daha güvenli ve konforlu ulaşım için mesaisini ara vermeden sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Okmeydanı Mahallesi’nde sıfır asfalt imalat çalışmalarına başladı. Dağ Çiçeği Sokak, Tepebaşı Sokak ve Söğüt Yaprağı Sokakta var olan parke taşları sökülerek zemin iyileştirilmesi yapıldı. Cemre Sokakta ise sıfır asfalt imalat çalışması yapılacak. Asfalt serim çalışmaları bittiğinde mahallenin asfalt sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Okmeydanı Mahallemizde muhtarımızın bize ilettiği, acil olarak yapılması gereken işlerimiz vardı. Bir kısmını yapmıştık. Şu anda çalıştığımız alanın mülkiyet sorunu vardı. Heyelan bölgesinde bulunan alanın sorununu çözdük. Yaklaşık 216 dekarlık alanın yeniden imara açılmasıyla ilgili tüm işlemler bittikten sonra üst yapıdaki eksiklikleri gideriyoruz. Okmeydanı Mahallemize hayırlı olsun. Rabbim nasip etti. 20-25 yıldır yapılmayan işleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Işık’a hizmetleri için teşekkür eden Okmeydanı Mahalle Muhtarı Halil Kandemir, “Mahalle halkı ve şahsım adına değerli başkanıma teşekkür ederim. Yıllardır yapılmayan hizmetleri başkanım yapıyor. Allah razı olsun” dedi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, planlanan program dahilinde şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürecek.