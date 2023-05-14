Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Başkanımız Işık, “Yapılacak olan bu iki seçimin ülkemize, milletimize, şehrimize ve değerli hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, oyunu Emine Arıoğul İlkokulu’nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Işık, “Bugün iki güzel anı birlikte yaşıyoruz. Birincisi bugün Anneler Günü. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutluyor, nice sağlıklı günler birlikte geçirmek temennisiyle hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. İkincisi de 14 Mayıs, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihi. Emine Arıoğul İlkokulu’muzda vatandaşlık görevimizi yerine getirip oyumuzu kullandık. Yapılacak olan bu iki seçimin ülkemize, milletimize, şehrimize ve değerli hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçim öncesi demokratik olgunlukla geçirilen dönemin seçim sonrasında da aynı hassasiyetle kimsenin burnu kanamadan geçirilmesi temennisiyle tüm adaylarımıza ve siyasi partilerimize başarılar diliyorum, vatandaşlarımıza ve partilerimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.