Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Topluluk Başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Topluluk Başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

Göreve geldiğinden bu yana öğrencilere ayrı bir önem veren ve bu alanda hayata geçirdiği projeleri birçok ödüle layık görülen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Topluluk Başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Topluluk başkanlarından gelen talepleri dinleyen Başkan Işık, her fırsatta gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere olan desteklerinin her koşulda devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir’in de yer aldığı toplantıda topluluk başkanları, Belediye Başkanı Alim Işık’a gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için teşekkür etti.