Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya zanaat ve halk sanatları alanında dünyada 59 şehirden birisi olduğunu kaydetti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya zanaat ve halk sanatları alanında dünyada 59 şehirden birisi olduğunu kaydetti.

Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi ortaklığı ile hayata geçirilen “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor Projesi”nin sertifika töreninde konuşan Başkan Işık, "Dünya bizi zanaat ve halk sanatları şehri olarak tanıyor, tanımaya da devam edecek. Kütahya zanaat ve halk sanatları alanında dünyada 59 şehirden birisi. Kütahya çok kıymetli bir şehir. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza toplumda farklı bir gözle bakılıyordu. Şimdi üreten insanlar olmaya başladılar. Bu şehrin unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden gündeme taşıdığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Zor bir projeydi, o zor zamanlarda herkes taşın altına elini koyarak bu projenin tamamlanması sağlandı. Kütahya’da eğer bir araya gelirsek aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Belediye olarak biz bu tür projelere her zaman destek vereceğiz. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Proje çerçevesinde 100 engelliye temel ve butik kuyumculuk, 20 engelliye ise ileri takı tasarımı ve üretimi konusunda eğitim verildiği ve eğitimin toplam bin 280 saat sürdüğü ifade edildi.