Belediye Başkanı Alim Işık, Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Kurala Uyan Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı.

Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Engelliler Haftası sebebiyle Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda "Kurala Uyan Engel Tanımaz" etkinliği düzenledi. Etkinlikte engelli çocuklarımıza Trafik Şube Müdürlüğü tarafından uygulamalı şekilde trafik eğitimi verildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü eğitim alan çocuklara hediyelerini takdim ederek başarılar diledi.

Sözlerine Engelliler Haftası’nı kutlayarak başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Engelliler Haftasında böyle bir programda sizlerle birlikte olmaktan bizler de mutluyuz. İnşallah yine bu akşam sizlerle birlikte bir yemek programında Belediyemizin misafiri olarak birlikte olacağız. Şimdiden tüm engelli kardeşlerimi davet ediyorum. Engelli kardeşlerimiz için derneklerimizin yaptığı faaliyetlerden dolayı başta dernek başkanımız olmak üzere orada görev alan tüm yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer dernek başkanlarımız olmasa bizim o engelli grubunun hangi derdinin olduğunu bilmemiz mümkün değil. Başkanlarımız geliyor, kendi üyelerinin bir derdi varsa ve Belediyemizin burada rol alması gerekiyorsa onlara hiç hayır demedik, demeyeceğiz. Çünkü bugün hepimiz birer engelli adayıyız, yarın aynı durumda olabiliriz. Onları engelsiz yaşama hazırlamak yerel yöneticiler olarak tabi ki başta ben olmak üzere birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da sorumluluğunda. Onun için biz engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri en doğal hakları olarak görüyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye devam ediyoruz. Nasip olursa bu yıl içerisinde Yedigöller alanımız içerisinde tamamen engellilerimizin yararlanacağı bir Engelsiz Yaşam Parkımız haziran ayı itibariyle hizmetinize sunulacak. Onun dışında Belediyemiz sizlerin de desteğiyle çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ben bir kez daha haftanızı kutluyor, hepinize ayrı ayrı sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Başta dernek başkanlarımız olmak üzere emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz” diyerek sözlerini noktaladı.