Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri tek tek ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri tek tek ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Eşi Fatma Işık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte belediyenin tüm müdürlüklerini tek tek dolaşarak kadın çalışanların Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kadınlarla birlikte çalışmanın kendilerine farklı bir bakış açısı ile olayları görme ve değerlendirme özelliği kattığını belirterek, bu yıl deprem sebebiyle geniş kapsamlı bir organizasyon yapmadıklarını ifade etti.

Belediyede çalışan ve Kütahyalı kadın hemşehrilerinin gününü kutlayan Başkan Işık, “Kadın elinin değdiği her alan daha güzel, daha farklı oluyor. Belediye olarak kadınlarımıza verdiğimiz değeri herkes biliyor. Bir kez daha kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.