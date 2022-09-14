Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kanal Kütahya Projesi çerçevesinde birinci etabı tamamlanan Bekir Avlupınar Caddesi’nde gençlerle buluştu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kanal Kütahya Projesi çerçevesinde birinci etabı tamamlanan Bekir Avlupınar Caddesi’nde gençlerle buluştu.

Esnaf ve vatandaş gezileri ile halkın içinde yer alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerin de taleplerini dinlemek adına zaman zaman onlarla buluşarak fikir alışverişinde bulunuyor.

Gençlerin Kütahya’da kalarak şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmalarını değerli bulduğunu her platformda dile getiren Başkan Işık, gençler için hazırladıkları projeleri de tek tek hayata geçiriyor.

Bekir Avlupınar Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Başkan Işık, gençlerle sıkı bir tavla turnuvasına katıldı. Keyifli anların yaşandığı tavla turnuvasında Başkan Işık, aynı zamanda gençlerin taleplerini de dinledi.