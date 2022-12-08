Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kurum olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kurum olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve yeni seçilen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte yapılan ziyarette Başkan Işık, iş insanlarının Kütahya’nın gelişiminde önemli rol üstlendiklerini ifade ederek, Kütahya Belediyesi olarak iş dünyasının yanında olduklarını ifade etti.