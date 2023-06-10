Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 39. Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere kente gelen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Üyeleri Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Işık, Başkan Aktaş’ı ve değerli meclis üyelerini hem Kütahya’da hem de belediyede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeleri, Kütahya’da olmaktan son derecek memnun olduklarını ifade ederek misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.