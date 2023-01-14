Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nın organize ettiği ’2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu Gençler ile Söyleşi’ programına katıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nın organize ettiği ’2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu Gençler ile Söyleşi’ programına katıldı.

Işık, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nın düzenlediği ’Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Ocak Söyleşileri’ çerçevesinde bu hafta ’2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu Gençler ile Söyleşi’nin konuğu oldu. Programında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlere tecrübelerini ve tavsiyelerini iletti.

Programına; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir katıldı.