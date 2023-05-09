Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, geçmiş dönem aidat borçlarının gecikme zamlarının tamamının af çerçevesinde yer aldığını belirtti.

Alibeyoğlu, yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerin 9 taksite kadar anaparayı taksitlendirebileceklerini söyledi.

Başkan Ertuğrul Alşibeyoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kamuya ait olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları yeniden yapılandırıldı. 12 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle KATSO üyelerine ödeme kolaylığı sağlandı. 2 bin 300 üyemiz 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarına getirilen ödeme kolaylığından faydalanabilecek. Geçmiş dönem aidat borçlarının gecikme zamlarının tamamı af çerçevesinde yer almakta ve sadece anapara ödemesi yapılabilmektedir" dedi.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Alibeyoğlu, “Kanun çerçevesinde yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz en fazla 9 taksite kadar anaparayı taksitlendirebilecek. Bir takvim yılında birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda şartların sağlanmaması sebebiyle af çerçevesinden çıkartılacaktır" diye konuştu.