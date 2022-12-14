Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çocuklar Üşümesin Projesi çerçevesinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çocuklar Üşümesin Projesi çerçevesinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Erzincan ve Hamburg Fenerbahçeliler Derneği tarafından Çocuklar Üşümesin Projesi organize edildi. Proje çerçevesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Tunceli’nin Pülümür ilçesine geldi. Şehit Ayhan Kural İlkokulu’na geçen Başkan Koç ile Dündar, burada öğrencilerle bir araya geldi. Uzun süre öğrencilerle sohbet eden Ali Koç, mont, atkı, bere ve eldiven hediye etti.

Başkan Koç’a, Vali Mehmet Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Fenerbahçeliler katıldı.

Ali Koç’a teşekkür eden Vali Mehmet Ali Özkan, “Bugün bizler için bir ayrıcalıktır. Aynı zamanda ilimizi anlatabilmek açısından bir farkındalık oldu. Başkan, heyeti ile beraber öğrencilerimize hediyeleriyle birlikte geldi. Fenerbahçe açısından da ayrı bir kazanım oldu. Bir Galatasaraylı olarak hep Galatasaray’a, Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye ve Trabzonspor’a kaliteli, güzel, adil ve adaletli bir sezon diliyorum” dedi.

Çok sıcak kanlı bir şekilde karşılandıklarını aktaran Başkan Ali Koç ise, "İçimiz açıldı. Çocuklarla vakit geçirdik ve çok mutlu olduk. Birkaç yıldır proje yürütülüyor. Çorbada bir tuzumuz olsun. Proje ile şimdiye kadar 2 bin 500 çocuğa dokundular. Bu bizim için çok çok önemli. Valimizin saydığı kulüpler aslında tarihsel ve taraftar kitlesi olarak çok özel kulüpler. Bizler sadece sportif alanlarda değil, sosyal alanlarda da faaliyet göstermek zorundayız" diye konuştu.