Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz hayatını kaybetti.
Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz hayatını kaybetti.
Samsun’un Terme ilçesi Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi Nazmiye Akdeniz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Akdeniz’in cenazesi 8 Ağustos Pazartesi günü Tarihi Pazar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.
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