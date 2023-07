ATSO Başkanı Ali Bahar, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek’i ağırladı. Başkan Bahar, altın kemer sahibi başpehlivana ‘El ense’ çekerek, ‘Nasıl sert mi güçlü mü denemek istedim. Sertmiş, tutulacak gibi değil” diyerek espri yaptı.

Ata sporumuz olan yağlı güreş sporunda Antalyalı yörükleri temsil ederek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanını alıp altın kemeri Antalya’ya kazandıran Yusuf Can Zeybek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret etti. Ziyarette başpehlivana anasponsoru Veli Demir ile birlikte Ali Demir, Atilla Uğur, Mustafa Batu Güreç ve Osman Ayas eşlik etti. Buluşmada ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Totoş ve Mustafa Yayla’da yerini aldı.

Ziyaret sırasında ata sporumuz yağlı güreşlerin gençlere ve çocuklara özendirilmesi konusundaki hassasiyete dikkat çeken Başkan Bahar, yapılabilecek çalışmaları özetledi. Yusuf Can Zeybek bir Antalyalı yörük olarak ismini er meydanına yazdırmıştır bununla da gurur duyuyoruz diyen Başkan Ali Bahar, “Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’da gücünü göstererek Altın Kemer’i Antalya’mıza getirdi. Tarihi Kırkpınar’da mücadele eden bütün güreşçilerimize, ata sporumuzun yaşatılması ve geleceğe taşınmasında verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum ve Yusuf Can kardeşimi bir kez daha kutluyorum” dedi.

“ATSO ve OSB olarak ata sporumuzu destekliyoruz”

Antalya olarak gündemimizde spor var üstelik sporların en güzeli olan ata sporumuz yağlı güreş var diyerek konuşmasını sürdüren ATSO Başkanı Ali Bahar, “Başpehlivanımızı ağırlıyoruz. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ata sporumuz güreşe ne tür yatırımlar yapabiliriz sorusunu kendimize soruyoruz. Gerek ATSO gerekse OSB olarak gençlerimizi yetiştirebiliriz, çocuklarımızı bu spora özendirebiliriz üzerine sohbet gerçekleştirdik. Yusuf Can Zeybek kardeşimin destekçisi olan Veli Demir’i de buradan kutlamak istiyorum. Yağlı güreşe gönül veren ve katma değer kazandıran bir isim” diye konuştu.

Pehlivana ‘el ense’

Buluşmada başpehlivan Yusuf Can Zeybek ile şakalaşarak, bir güreş terimi olan ‘El ense’ çeken ATSO Başkanı Bahar, “Ben denemek istedim yeterince iyi mi diye, ama fena değilmiş” diyerek yaptığı espri gülüşmelere neden oldu.

“Cumhuriyetin 100. yılında başpehlivanlığı kuşanmak onur verici”

ATSO Başkanı Ali Bahar’ı ziyareti sırasında konuşan altın kemer sahibi Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, “Çok mutluyum. Cumhuriyetin 100. yılında başpehlivanlığı kuşanmak benim için onur ve gurur verici. Buradan başkamıza da teşekkür ediyorum. Ata sporumuz güreş için güzel projeler ortaya koyacağını düşünüyorum” dedi.

“Antalyalı Yörüklerin temsilcisi”

Yusuf Can Zeybek inşallah üç kez üst üste alarak altın kemeri alarak Antalya’mıza kazandırır diyen Veli Demir, “Acizane bir yörük beyi olarak başpehlivanımızın beyefendi duruşunu bozmadan bir Antalya yörüğünü temsil ettiğini unutmadan başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.