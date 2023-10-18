Günübirlik kiralık evlere ilişkin kayıt dışı sorununu her platformda dile getirdiklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, “Yasa tasarısında kısa dönem kiralamalara 100 gün sınırı getirilirken, belge alma, kimlik bildirimi ve sakinlerden muvafakat alma zorunluluğu geliyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye genelinde konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Antalya’da konut alan yabancıların, satın aldıkları konutları turizm sezonunda kiraya vermesinin kayıt dışı sorununa sebep olduğunu her platformda dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Güvenlik, vergi kaybı ve turizm imajına zarar veren evler için çok sayıda şikâyet alıyoruz. Bu durum en başta turizm sektörünü yaralıyor. Günlük ev kiralanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var” dedi.

“Çalışmaları yakından izliyoruz”

AK Parti milletvekilleri tarafından 30 maddeden oluşan kanun teklifinin, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri de içerdiğini ve TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak çalışmaların mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Bahar, “Antalya’mızda konut alan yabancılar, satın aldıkları konutları turizm sezonunda kendi vatandaşlarına kiraya vermeye başlamasının ardından Türk vatandaşlarının da kiralık tatil evleri sistemine yönelmeleri, konaklama sektöründe kayıt dışı ekonominin oluşmasına neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a konuyu bizzat iletmiştik. Kendisinden de bir düzenleme olacağının sinyallerini almıştık. TBMM’ye sunulan kanun teklifinin genel kurulda kabul edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Günübirlik kiralık evlerin denetimini önemsiyoruz”

Antalya’da turizm imajına zarar veren günübirlik kiralık evlerin denetimlerini önemsediklerini belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Bahar, “Güvenlik, vergi kaybı ve turizm imajına zarar veren evler için çok sayıda şikâyet alıyoruz. Bu durum en başta turizm sektörünü yaralıyor. Günlük ev kiralanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Mutluyuz ki çözüm için birtakım konular netleşmeye başladı” dedi.

Komşu izin sistemi ve ihbar hattı önerileri olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İş dünyası olarak vergisiz çalışmayı önlemeye çalışırken bu iş katlanarak arttı. Yabancı göçünün etkisi çok büyük. Kaçak ve merdiven altı çalışan sayısı arttı ve biz iş dünyası olarak bu gelişmelerden çok rahatsızız. Elbette denetim yapılıyor. Antalya Valiliği, Emniyet Müdürlüğü elinden geleni yapıyor. Ancak mevcut sorunun çözümü için yeterli değil. İşte bu nedenle yeni bir denetim sistemi önerimiz oldu. Bunu da ilgili tüm makamlarla paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Kanun teklifi niteliğinde olan düzenleme turizm sektörümüz açısından olumlu karşılansa da daha koruyucu, daha kapsamlı, daha sıkı tedbirlerin uygulandığı bir çalışmanın Genel Kuruldan kabulünü bekliyoruz” diye konuştu.