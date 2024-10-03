Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ilçe belediye başkanı, teşkilat mensupları, muhtarlar ve bölge esnafıyla buluştuğu Pamukova’da yatırım ve projeler için, “İhtiyaçları biliyoruz. Planlamalarımızı yapıyoruz. İlçemizde verilen hiçbir sözü yerde bırakmayacağız. Eksikleri gidererek Pamukova’yı hak ettiği noktaya taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İlçe ilçe gezip belediye başkanları, teşkilatlar ve muhtarlarla bir araya gelen, esnafla kucaklaşan Başkan Alemdar’ın son durağı Pamukova oldu. Alemdar’ın ilk olarak AK Parti Pamukova İlçe Teşkilatı’nda Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Turan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Bayram, Pamukova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Garip, önceki dönem ilçe başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Teşkilat ziyareti sonrası Başkan Alemdar, MHP Pamukova İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Başkan Alemdar, insan merkezli siyaset anlayışında hareket ettiklerini belirterek Cumhur İttifakı’nın birliktelikle geleceğe hazırlayacaklarını söyledi. Başkan Alemdar, son olarak Pamukova Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Fatih Akın’dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili istişarede bulundu. Eksikleri ve ihtiyaçları tespit ederek yeni yatırım ve projelerle Pamukova’yı hak ettiği yere taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Alemdar, “Bu teşkilata gönül vermiş her bir neferle birlikte sokakta, vatandaşımızın hizmetindeyiz. Verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmayacağız” vurgusu yaptı.

Alemdar, “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Biz bu davaya gönül vermiş insanlar olarak mahallelerimizde ve sokaklarımızda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Pamukova’yla yakın dostluklarımız var. Eksikleri, ihtiyaçları biliyoruz ve bize aktarılan tespitlerle ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. İlçemizde verilen hiçbir söz yerde kalmayacaktır. Bugün ilçemizi ziyaret edip sizlerle birlikte olmak istedik. İnşallah önümüzdeki süreçte ilçemizin eksiklerini hızla gidererek Pamukova’yı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Gerek altyapı gerekse üstyapı konusunda ilçe başkanımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Ben inanıyorum ki gelecekte çok daha güzel bir Pamukova’da yine hep beraber birlikte olacağız” diye konuştu.