Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, “Vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır’’ dedi.

Bahçelievler Gazi İlkokulu’nda 1066 numaralı sandıkta oy kullanan Alemdar, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar yapan Başkan Alemdar, seçimlerin sakin ve huzurlu bir şekilde geçtiğini söyledi. Alemdar, sabah erken saatlerde olmasına rağmen katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Sakin bir seçim gerçekleşiyor. Vatandaşımızın sağduyusu malum, ferasetini de biliyoruz. Şunu söylemeliyim ki vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır. İnşallah huzur içerisinde Türkiye Yüzyılına yakışan istikrarla güzel bir netice alacağımıza inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.