“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Serdivan Belediyesi iş birliği ile düzenlenen “YTB 2023-2024 Uluslararası Öğrenci Akademisi Sakarya” projesi çerçevesinde yürütülen programın açılış buluşması gerçekleştirildi.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen açılış programında yurtdışından öğrenim görmek üzere ülkemizde bulunan öğrencilerle bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Sudan’dan Pakistan’a, Kazakistan’dan Afganistan’a, Makedonya’dan Bulgaristan’a pek çok farklı ülkeden öğrencinin bir araya geldiği projeye desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Alemdar, her bir öğrenciyle sohbet ederek Serdivan hakkında merak edilenleri cevapladı.

Öğrencilerden, sahip oldukları imkanları çok iyi değerlendirmelerini isteyen başkan Alemdar, “Okul dışında, bu tür kültürel faaliyetler insanın gelişim ve iletişiminin güçlenmesine katkı sağlayan en önemli faaliyetlerdir. Bu gün başlayan program çerçevesinde, farklı kültürleri tanıyacaksınız. Bu kültürel faaliyetlerin sağladığı katkı ile dünyaya dostluk, barış ve kardeşliği sizler getireceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Alemdar, “Burada kültürümüzü tanıyıp öğreneceksiniz. Yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuracaksınız. Bu dönemlerde kurulan dostluklar ömür boyu sürer. Sizler, ülkelerinize döndüğünüzde bizlerin birer gönüllü elçisi olacaksınız” diye konuştu. Misafirperverliklerinden dolayı Alemdar’a teşekkür eden öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirerek hatıra fotoğrafı çekildiler.