Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Alemdar, "180 milyon liralık içme suyu ve atık su yatırımımız ile Söğütlü’yü 25 kilometrelik güçlü altyapıyla buluşturuyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından cadde, kaldırım ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de hayata geçirilen 25 kilometrelik altyapı yatırımında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin acil ihtiyaçları doğrultusunda tamamen öz kaynaklarla inşa edilen 25 kilometrelik proje çerçevesinde Söğütlü’ye 13 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor, ilçenin 12 kilometrelik içme suyu hattı da çalışmalarla yenileniyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen törenle çalışmaların başladığı projenin uzun yıllar ilçeye hizmet sunacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Şehircilik anlayışımızda Sakarya’yı sürdürülebilir, güçlü ve çevreci yatırımlarla buluşturmak var. Bu doğrultuda Söğütlü ilçemizde güçlü bir altyapı dönüşümünü başlattık. Söğütlü’nün muhtelif noktalarında yaşanan su sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için bugüne kadar 6 bin 500 metrelik içme suyu hattını bölgeye kazandırdık. Söğütlü’nün altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak için bölgedeki 25 kilometrelik projeyi tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Projenin hızla tamamlamak için ekip sayısını artırarak, iki cadde üzerinde aralıksız şekilde çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından caddeleri, kaldırımları ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız” derken Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar tecrübesi ile ilçemizi çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyor. Kısa sürede kazandırdığı projeler için öncelikle kendisine teşekkür ederim. Söğütlü, beklediği altyapı hizmetlerine kavuşuyor. Kıymetli başkanımız da sağ olsun çalışmaları yakından takip etmek üzere ilçemizi ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ilçemiz için atacağımız her adımda bize güç veriyor" diye konuştu.