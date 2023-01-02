Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversite gençliği ile buluşmasında bundan sonraki siyasi hedefini de açıkladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversite gençliği ile buluşmasında bundan sonraki siyasi hedefini de açıkladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nde düzenlenen programa üniversitenin Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri katıldı. Yaklaşık 35 yılda edindiği siyasi deneyimi öğrencilerle paylaşan Başkan Alemdar, onlara tavsiyelerde de bulundu. Başkan Alemdar, “Derslerinize iyi çalışın, kendinizi iyi yetiştirin. Her şeyden önemlisi hayal kurun, kendinize hedefler koyun. Yaptığınız işte en iyisi olmayı hedefleyin. Biz bu koltuklarda emanetçiyiz. Yarın bu makamları sizlere bırakacağız. Siyaset yapmaktan korkmayın” dedi.

Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan Gençlik Merkezi Başkanı Emre Kambal’ın organize ettiği ve yaklaşık 1 buçuk saat süren program sonunda gençlerin sorularını da cevapladı. Başkan Alemdar bir öğrencinin, "Bundan sonraki siyasi hedefiniz nedir" sorusunu ise, "Benim en büyük hedefim her ne iş yaparsam yapayım en iyisini yapmak ve de her şey geride kaldığında selam verip selam alabilen insan olmaktır. Ayrıca kibir en büyük günahlardandır. Eğer geldiğimiz makamlar bizi kibir abidesi yapacaksa Allah bize o makamları nasip etmesin" şeklinde yanıtladı.