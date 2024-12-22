Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Yeşilyurt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi: “Şehrimizin hızla büyüyen ve gelişen ilçesi Hendek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana Hendek’te altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapıda da eksikleri bir bir tamamlıyoruz. Hendek’i hep beraber büyütmeye, kalkındırmaya devam edecek, daha güzel çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek’i ziyaret etti. Hendek’in Yeşilyurt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar’a ziyaretlerinde Hendek AK Parti İlçe Başkanı Adem Öz ve meclis üyeleri eşlik etti.

VATANDAŞTAN GELEN HER TALEP ÖNEMLİ

Samimi bir ortamın yaşandığı Yeşilyurt’ta Başkan Alemdar, vatandaşlardan gelen her istek ve talebin değerli olduğuna, hiçbir şekilde göz ardı etmediklerine dikkat çekerek tüm ihtiyaçları bir bir karşılamak için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARI

Nazik ev sahiplikleri için Yeşilyurtluhemşehrilerine teşekkür eden Başkan Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin 16 ilçesine her mahallesine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. İlçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, talepleri karşılamak adına adımlar atıyoruz. Şehrimizin hızla büyüyen ve gelişen ilçesi Hendek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.Biz de göreve geldiğimiz günden bu yanaHendek’te altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapıda eksikleri bir bir tamamlıyoruz. Hendek’i hep birlikte büyütmeye, geliştirmeye, kalkındırmaya devam edecek, daha güzel çalışmaları hayata geçireceğiz” diye konuştu.