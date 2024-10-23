Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la yaptığı görüşme sonrası Sakarya için önemli müjdeler paylaşarak, “Bakanımızla görüşmemizin ardından 2025 yılında 2 ilçemize kapalı spor salonu ve mahallelerimize futbol sahaları için müjdemizi aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehre yatırım yapmak için Ankara’da kritik temaslar kuruyor. Ankara ziyaretlerinden güzel gelişmeleri, müjdeleri paylaşan Alemdar, son olarak şehre spor yatırımı konusunda sevindirici bir müjde verdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası bakanlarla görüşen Başkan Alemdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la yaptığı görüşme sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Alemdar, 2025 yılında Sakarya’da 2 ilçeye spor salonu ve mahallelere futbol sahaları yapılacağını sözünü aldıklarını açıkladı.

Başkan Alemdar, sosyal medyadan yaptığı paydaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’la Sakarya’da yapılacak olan yatırımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bakanımızla yaptığımız görüşmenin ardından müjdeli haberi hemşerilerimizle paylaşmak isterim. 2025 yılında 2 ilçemize kapalı spor salonu ve çeşitli mahallelerimize futbol sahaları inşa edileceğinin müjdesini Bakanımızdan aldık. Bakanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.