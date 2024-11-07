Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’ı ağırladı.SAKARYA(İGFA) - Başkan Alemdar, Sakarya’da ekonomik kalkınmayı sağlayacak hamleleri yaparken bir yandan da kentsel dönüşüm, modern ve dirençli bir şehir inşası için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ise Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.

MODERN VE DİRENÇLİ BİR SAKARYA HAYALİ

Başkan Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimiz için çok yönlü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok alanda hazırlıklarımız var. Tüm bunları yaparken aynı zamanda Sakarya’mızın ekonomik kalkınmasını sağlayacak hamleleri de paydaşlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu belediyecilik ruhuyla hareket ederek Sakarya’mızı modern ve dirençli şehirler arasına taşıyacağız. Bu vesileyle ziyaretiyle bizleri onurlandırdığı için kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ALEMDAR’A BAŞARI TEMENNİSİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a ev sahipliği için teşekkür eden, çalışmalarında başarılar dileyen TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank, “Kültürel çeşitliliği ve misafirperverliğiyle Sakarya bizim için çok özel bir şehir. Bugün de burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ı ziyaret ederek, şehre dair projelerini dinleme fırsatı bulduk. Kendisine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

