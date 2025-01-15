Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ‘yeşil, sosyal, dirençli’ şehir hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Tığcılar Mahallesi sakinleri 16 Ocak Perşembe günü saat 13.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde Başkan Alemdar’la buluşacak. Alemdar, “Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Dirençli bir şehrin inşası için atılan bu önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ‘yeşil, sosyal, dirençli’ şehir hedefiyle üzerinde durduğu kentsel dönüşüm hazırlıkları kapsamında hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Alemdar, dönüşüm hazırlıklarında fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını, kurdukları ekiplerin kapı-kapı dolaşarak detaylı bir inceleme yaptığını ve şimdi ise hak sahiplerini dinleyeceklerini paylaştı. Adapazarı Tığcılar Mahallesi sakinlerinin, düşünce ve taleplerini ileteceği buluşmanın 16 Ocak Perşembe günü saat 13.00’da Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde yapılacağını belirten Başkan Alemdar, "Söz vatandaşlarımızda, hak sahiplerinde olacak. El ele, birlikte bu şehri daha güçlü şekilde yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Alemdar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana deprem gerçeğiyle hareket ediyor ve daha güçlü bir şehrin inşasını en hızlı şekilde, Sakarya’ya yakışır bir projeyle nasıl yaparız bunun planlarını hazırlıyoruz. Ekiplerimizi kurmuş, tespit işlemlerini hızla gerçekleştirmiştik. Yeşil, sosyal ve dirençli bir şehrin inşası için dönüşüm çalışmalarımızı bütünsel şekilde aşama-aşama hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için Tığcılar’da fizibilite çalışmamızdan sonra süreci vatandaş buluşmasıyla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin düşünce ve taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu şehri birlikte, kardeşlik ruhuyla yeniden inşa edeceğiz. Herkesin evlatları, yarınları, bu şehrin geleceği için elini taşın altına koymasını arzu ediyoruz. Bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.