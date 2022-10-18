Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan’a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan’a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla Şelale Park’ta gerçekleştirilen toplantıda mahallelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarlar da talep ve önerilerini dile getirdi. Mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve hizmetlerin kesintisiz ulaşması için mahalle muhtarlarıyla iletişim ve istişare halinde olduklarını belirten Alemdar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Mahallere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda dirsek teması içerisinde olacaklarını ifade etti.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve Mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Alemdar, “Serdivan’a büyük emek ve katkıları olan ve bugün muhtarlık görevini yürüten tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.