İlçe ziyaretlerine Akyazı’da devam eden Başkan Yusuf Alemdar, burada esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Teşkilatları ziyaret etti. Alemdar, “Her anımızda Sakarya’ya hizmeti konuşuyor, her bulunduğumuz ortamda şehrimizle ilgili hedeflerimizi, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına, hemşerilerimizin beklentilerine uygun projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine Akyazı’da devam etti. Akyazı Belediyesi’ni ve ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Alemdar, Akyazılı esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşarak, hasbihal etti. Başkan Yusuf Alemdar ilk olarak Akyazı Belediyesi’ni ziyaret etti. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve başkan yardımcıları tarafından karşılan Alemdar, daha sonra sahaya çıkarak Akyazılı hemşerileriyle ve esnaflarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alemdar, esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

Ziyaretlerine devam eden Başkan Yusuf Alemdar, AK Parti Akyazı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Kadın Kolları Başkanı Emine Kır, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Başkan Alemdar, teşkilata yeni katılan üyeleri tebrik ederek Akyazı’nın davasına her zaman sahip çıktığını ifade etti. Teşkilat ziyaretinde konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “Teşkilatlarımızın diri olması, gençlerimizin enerjisi, partimize ve davamıza güç kazandıracaktır. Ülkemizin yeniden gelişim ve dönüşümünü göz önünde bulundurarak, bize yol arkadaşı olan teşkilat mensuplarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Her kardeşimizin bu ülkeye yapacağı çok iş var. Çok çalışmamız lazım. Bizler vatandaşımızın teveccühü ile bu görevlere geldik. Hep söyledim sen ben yok. Biz birlikte bu şehre, 16 ilçemize hizmet edeceğiz” dedi.

Başkan Alemdar’ın Akyazı ziyaretlerinin son durağı ise MHP Akyazı İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve teşkilat mensupları ile bir araya gelen Başkan Alemdar, birlik beraberliklerinin daim olmasını diledi. Birliğin bu yoldaki en büyük güç olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Her fırsatta birlik ve beraberliğin önemine işaret ediyor, kenetlenmenin şehrin en büyük gücü olduğunu ifade ediyoruz. Teşkilatlar bizim için kıymetlidir. Her bir kardeşimiz bizim yol arkadaşımızdır. Hepimizin hedefi aynı. Allah’ın izniyle milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için her anımızda Sakarya’ya hizmeti konuşuyor, her bulunduğumuz ortamda şehrimizle ilgili hedeflerimizi, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına, hemşehrilerimizin beklentilerine uygun projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz. Allah razı olsun Yusuf Başkanımız göreve gelir gelmez ilçemizin giriş caddesi olan Ada Caddesi’ni yeniledi. Her mahallemizde çalışıyoruz. Büyükşehir’in işi ilçenin işi yok, Allah’a şükür artık tüm işler bizim işimiz. Birçok hizmeti el ele hem ilçemize hem de şehrimize kazandıracağız. Büyükşehir’le birlik ve beraberlik içerisinde uyumla çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.