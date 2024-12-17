Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la program sonunda yaptıkları görüşmenin detayını ilk kez paylaştı. Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’dirençli, sosyal ve yeşil şehir’ düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdükleri kentsel dönüşümü anlattığını ifade etti. Başkan Alemdar, "Depreme hazır, güçlü, sosyal, yeşil şehrin inşası için kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle başlatacak ve başaracağız" dedi.

Sakarya büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrasında yaptıkları görüşmenin detaylarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘dirençli, sosyal ve yeşil şehir’ düşüncesiyle üzerinde çalıştıkları kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattığını ve uygulanması noktasındaki gayretlerini ifade ettiğini söyledi. Başkan Alemdar, şehrin büyük bir deprem ihtimaline hazırlıklı olması ve yeni bir şehir estetiğinin oluşması için planladıkları dönüşüm hakkında detayların Erdoğan’a aktardığını ifade ederek, "Çocuklarımızın toprakla temas ettiği, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, mahalle kültürünün canlandığı ve en önemlisi vatandaşlarımızın dirençli binalarda yaşadığı bir Sakarya’yı oluşturmak istiyoruz” vurgusu yaptı.

"3 ana başlığımızı aktardım"

Bu dönüşümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözetiminde başlatarak başaracaklarını ifade eden Alemdar, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti Olağan İl Kongresi için geldiği şehrimizde ağırladık. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı kongrenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Kendisiyle Sakarya’nın dönüşüm hedeflerini paylaştım. Şehrimizi imar ve ihya ederken 3 ana başlığımız olan ‘dirençli, sosyal ve yeşil şehir’ düşüncemizi aktardım. Depreme hazır, güçlü, sosyal, yeşil şehrin inşası için dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle başlatacak ve başaracağız" dedi.

"Allah’ın izniyle dönüşümü başlatacak ve başaracağız"

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu düşünceyi önemli bulduğunu ve Sakarya’daki güçlü birliktelikten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Biz; çocuklarımızın toprakla temas ettiği, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, mahalle kültürünün yeniden canlandığı ve en önemlisi vatandaşlarımızın dirençli binalarda yaşadığı bir Sakarya’yı oluşturmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu düşüncelerimizin önemine işaret ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la birlikte sürecin takibini yapmamızın talimatını verdi. Allah’ın izniyle Sakarya’da dönüşümü başlatacak ve başaracağız. Gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ayrıca Sakarya’yı yakından takip ettiğini ifade etti. Şehrimizdeki uyum ve birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnşallah en büyük gücümüz olan birliktelik ve uyumla Sakarya’yı hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya’sını inşa ederken en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Alemdar, Sakarya’nın en önemli meselesinin depreme hazırlık olduğunu, dönüşümün ihtiyaç değil mecburiyet olduğunu her fırsatta ifade ederek kentsel dönüşüm iddiasını tekrarlıyor.