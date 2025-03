Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Yusuf Alemdar, Ramazan’da Sakarya’yı karış karış dolaşarak vatandaşlarla kucaklaştığı programları kapsamında son olarak Geyve’yi ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeleri karış karış dolaştığı ve Ramazan’da vatandaşla kucaklaştığı ziyaretlerine güney bölgesinde devam etti.

Durmadan, yorulmadan…

Geyve’de ilçe belediyesi, teşkilatı ve esnafları ziyaret eden Başkan Alemdar, Sakarya'nın kalkınması milletin refahı için yüklenen bu sorumluluğun hakkını vermek ve 1 milyon Sakaryalıya layık olabilmek için mesai mefhumu gözetmeden durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Alemdar’ın Geyve programında ilk ziyareti Geyve Belediyesi’ne oldu. Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız tarafından karşılan Başkan Alemdar, Yıldız’a çalışmalarında başarılar diledi.

Şehrimizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz

Şehrin tamamına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Geyve’yi de bu anlamda nice yatırım, hizmet ve eserle buluşturmak adına gayretle çalışıyoruz. Bu şehir hepimizin. Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberliği her şeyden üstün tutmaya gayret gösterdik. Bizim her vatandaşımıza karşı sorumluluğumuz var. Sorumluluklarımızın ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Şehrimiz için, ilçemiz için tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek en güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

“Bu şehir hepimizin…”

Nazik ziyareti için Başkan Alemdar’a teşekkür eden Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ise, “Biz sizin abiliğinizden memnunuz. Elimizden geldiğince memleketimize hizmet ediyoruz. Var olanı geliştirmeye, olmayanı yapmaya çalışıyoruz. Sizinde deyiminizle bu şehir hepimizin. Bu mottoyla ilçemize hayırlı hizmetleri getirmek için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teşkilat ve esnaf ziyaretleri

Belediye ziyareti sonrası AK Parti Geyve İlçe Başkanlığı’nda ilçe başkanı Hasan Çetinkaya ve partililerle bir araya gelen Başkan Alemdar, tüm teşkilat mensuplarında çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Alemdar ve teşkilat mensupları iftar saatine yakın bir zamanda ise Geyve esnafını gezerek hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu.