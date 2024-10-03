Ordu’nun sakin şehir (cittaslow) unvanına sahip Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, bundan sonraki süreçte yerel ürünler, gastronomi ve turizm odakları çalışmaları arttıracaklarını, ilçenin yıllardır bozulmayan doğal güzelliğine dokunmadan ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Cihat Albayrak, eylül ayında Antalya’nın ev sahipliğinde, bütün sakin şehir üye belediyeler ile beraber gerçekleştirilen genel kurulda, 7 kişilik yönetimde yer adlıklarını belirtti. Çevre ile ilgili Avrupa Birliği (AB) üzerinden sakin şehir belediyelerine özel bir fasıl açılması yönünde çalışma yapıldığını söyleyen Albayrak, “Artık Türkiye’de Antalya Büyükşehir Belediyemizin kurmuş olduğu bir ofisimiz var. Yani Türkiye’deki merkez Antalya olmuş oldu. Oradaki merkez üzerinden ekim ayı içerisindeki üye belediyelerin tamamıyla ilgili proje hazırlama eğitimi başlayacak. Yaklaşık 12 haftalık bir eğitim, sonrasında onların öncülüğünde bu üye belediyelerin tamamı, projelerini yazacak ve Avrupa Birliği fonundan çevre ile ilgili ödeneklerimize kavuşmuş olacağız” dedi.

“Perşembe’nin sadece gezilecek değil, kalınacak bir yer olması çalışmalarımız var”

Perşembe’de yerel kalkınma ile beraber, yerel ürünlerin ve gastronominin biraz daha ön plana çıktığı bir çalışma hayata geçireceklerini belirten Başkan Albayrak, “Bütün sakin şehirlerimizde kadın kooperatiflerin sayısının arttığı ve desteklendiği, fabrikaların değil de turizm odaklı, kendi kendine yeten şehirlerin olduğu bir yapılanma var. Biz de ilçemizde bundan sonraki süreçte yerel ürünler, gastronomi, turizm odaklı çalışmaları hızlandıracağız. Kendi içerişimizde projeler ve festivaller gerçekleştirilecek, halk oyunları yarışmaları düzenlenecek. Buradaki amaç sakin şehir köprüsünü biraz daha sıkılaştırmak. Biz Perşembe’yi turizm destinasyonlarının artması ile ilgili, sadece gelip geçilecek değil, kalınması ile ilgili ve oda sayılarının artması ile ilgili bir çalışmamız var. Bizim öne çıkacağımız en büyük çalışmamız, karavan park ile ilgili. Bizim sahilimiz karavan parka çok uygun, sahildeki mekanlarımızın hepsinin imar sıkıntıları var, bizlerin de orayla ilgili bir imar çalışması söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

“Doğal güzelliğini yıllardır bozmamış bir ilçe”

Perşembe’nin doğal güzelliğinin yıllardır bozulmadığını, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Perşembe’yi daha ileri noktalara taşımak için çalışacaklarını aktaran Başkan Albayrak, “Amacımız bu doğal güzelliği bozdurmak değil, Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile beraber, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in turizm noktasında sadece şehrimize değil, ülkeye kattıkları ortada. Bugün biz Perşembe olarak, Ordu’nun misafir odası konumundayız. Büyükşehir Belediyemizin bizleri en çok heyecanlandıran çalışması Ordu rıhtımının uzatılması. Biliyoruz ki rıhtım uzatıldığında kurvaziyer gemisi oraya geldiğinde o geminin yarısı Perşembe’ye gelecek, biz şuanda onun hazırlılarını yapıyoruz. Karavan park ile ilgili şuanda mevcut yerimiz var, ikinci ve üçüncü noktaların işaretlemelerini yaptık, çalışmalara yılbaşına kadar başlayacağız. Bölgemizde fener burnu diye ifade ettiğimiz alanda geçmiş dönemden kalan bir DOKAP projesi var, hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle peyzaj çalışması devam ediyor” diye konuştu.