Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya doğalgaz ile ilgili söyledikleri sözler dolayısıyla teşekkür etti.

Karadeniz Gazı, doğal gaz işleme tesisi ve Filyos Limanı ile ilgili bilgiler veren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma ilçesindeki ziyarette Ali Babacan’a bilgiler aktarmış ve yaşanan diyalog geniş yankı uyandırmıştı.

Yaşananların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Yavuzyılmaz ve Kantarcı’ya teşekkür etti. Alan, "Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Çaycuma’mızın Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya yerli ve milli doğal gazımız ile ilgili sözleri için bir Zonguldaklı olarak teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.