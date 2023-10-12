Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Lavuar alanı projesinin bu ay sonu çalışmaların başlayacağını ve köprü esnafı için ise 177 dükkan yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan Alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Emeğin, alın terinin başkenti Cumhuriyet’imizin ilk vilayeti Zonguldak’ımıza bir müjde daha. Lavuar Alanının TOKİ eliyle yapılacak kısmının ihalesi bitmişti, bu ay sonu başlıyoruz inşallah. Daha önce söz verdiğimiz Emlak Konut eliyle yapılacak 177 dükkanlı Prestij Çarşısı Projesi’nin ihalesi içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi Emlak Konut Genel Müdürümüze talimatı verdi. Hem hemşehrilerimize hem de köprü altı esnafımıza vermiş olduğumuz sözü tutuyoruz."